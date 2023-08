Pronti per la campanella L’elementare trasloca alla Scuola Satellite

di Giuseppe Nava

Ancora un mese di tempo e a Bresso debutterà la Scuola Satellite che ospiterà i 270 alunni, le maestre e il personale della elementare Papa Giovanni XXIII che traslocheranno dal plesso di via Bologna in totale riqualificazione.

A ospitare il trasloco sarà lo storico e caratteristico edificio comunale a L tra le vie Lurani e Marconi, al Quartiere Uno, costruito una sessantina di anni fa per accogliere una delle scuole elementari della Bresso del boom economico; nel corso dei decenni, nei vari settori sono stati collocati uffici comunali e sedi di associazioni. Da settembre, però, ritorneranno i bambini: le 13 classi, la segreteria e i laboratori saranno sistemati al secondo e al terzo piano (che è l’ultimo) nell’ala est del palazzo, che volge sulle due strade e che è stata completamente adattata e riqualificata in questi mesi estivi per essere una vera e propria scuola.

"I lavori principali sono stati portati a termine - spiega la vicesindaco bressese, con delega alla Pubblica istruzione, Cristina Dimasi -. Mancano solo gli interventi più leggeri, che si concluderanno entro la fine di agosto. Stiamo attendendo il parere favorevole di Ats Milano per il refettorio che sarà collocato nei locali interrati, in modo da attuare il pranzo scodellato".

I banchi, le sedie, gli arredi e le cattedre sono già stati trasferiti da via Bologna in via Lurani da qualche settimana e saranno posti negli spazi didattici a breve in modo che i piccoli e le famiglie possano visitare la nuova scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico: "Abbiamo pensato di organizzare alcuni momenti con le classi all’interno delle aule perché i bambini possano conoscere la loro nuova scuola e familiarizzare con gli spazi - conclude la vicesindaco Dimasi -. La Scuola Satellite sarà composta da 13 classi, una in meno dell’anno scolastico appena concluso in via Bologna, visto che sono uscite 3 quinte ed entrano 2 prime, per una ridistribuzione degli alunni nei circoli scolastici bressesi". Infine, l’ingresso della Scuola Satellite sarà in via Marconi: per garantire l’adeguata sicurezza ai bambini e ai genitori, questo tratto di circa 100 metri, tra via Confalonieri e via Lurani sarà chiuso al traffico automobilistico negli orari scolastici di entrata e di uscita.