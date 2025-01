Pronta la cerimonia delle pietre d’inciampo in occasione della Giornata della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, l’Amministrazione e l’Anpi propongono alcune iniziative rivolte a tutta la cittadinanza. Questa mattina alle 10.30 in via Salma 13 sarà celebrata, come ogni anno, la cerimonia per le pietre d’inciampo, posata in memoria di Luigi Salma, operaio sindacalista e antifascista corsichese deportato nel campo di concentramento di Mauthausen dove morì di stenti nel 1944. Insieme ai familiari di Luigi Salma e al sindaco Stefano Martino Ventura, interverranno Davide Varieschi, presidente di Anpi sezione Corsico e Potito Balzano, figlio di Michele Amerigo Balzano, militare italiano internato nei campi di prigionia tedeschi perché si rifiutò di combattere per la repubblica di Salò. Gli interventi saranno accompagnati dal musicista Marco Maiello dell’Associazione Harmonium Aps e alla cerimonia pubblica saranno presenti anche gli studenti delle scuole di Corsico. Mas.Sag.