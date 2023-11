Progetto Selva urbana, cento nuovi alberi

Avanza il progetto di riqualificazione a bosco dell’area di via Moscova a Rho. In questi giorni sono stati messi a dimora altri 100 alberi che si aggiungono alla foresta che Selva urbana ha iniziato a creare nel 2021.

"Ringraziamo l’amministrazione comunale che in questi anni sta investendo nella creazione di aree verdi nella città di Rho e i donatori W Executive che hanno messo a dimora insieme a noi 100 alberi e che ci daranno supporto nella sensibilizzazione su importanti tematiche ambientali quali la forestazione e la cura dell’ambiente nei nostri territori", afferma Davide Cazzaniga, presidente di Selva urbana, l’associazione che dal 2016 riunisce attivisti ambientali che si impegnano volontariamente per valorizzare il territorio urbano attraverso la creazione di foreste. L’area di via Moscova nel quartiere San Michele e si trova a poca distanza dalla scuola primaria Ezio Franceschini. "Progetti come quelli di selva Urbana e di tante altre realtà contribuiscono da anni a incrementare il nostro patrimonio arboreo cittadino" commenta l’assessora all’ambiente Valentina Giro.

Ro.Ramp.