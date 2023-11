Progetto “Cambio” di Biciplan. Via ai lavori per la Linea2. I sindaci posano la prima pietra

Parte dal Nord Milano il progetto "Cambio" di Biciplan, l’infrastruttura ciclabile che comprenderà tutta l’Area Metropolitana, per una lunghezza complessiva di 750 chilometri e un investimento totale di 450 milioni di euro. Si tratta di tragitti studiati per connettere scuole, aziende, stazioni, ospedali, dall’hinterland al cuore di Milano. Ieri in via Clerici è stata posata la prima pietra. Il primo cantiere, quello della Linea2, collegherà Bicocca al Parco Nord di Bresso, alla Rondinella di Sesto e alla Crocetta di Cinisello, fino a Bettola e a Monza: una pista ciclabile di 4 chilometri, che sarà pronta per il 17 gennaio 2025 per un costo di 1.679.589 euro e che successivamente raggiungerà Lissone. La prima operazione è unire il parcheggio di via Clerici e la ciclopedonale già esistente, demolendo il muretto che li divideva. Si procederà così a riqualificare e allargare quel tratto. "Tutti i tracciati sono stati individuati attraverso un processo partecipato insieme ai territori coinvolti - spiega Marco Griguolo, consigliere delegato alla Mobilità di Città Metropolitana -. Ciclisti e automobilisti non dovranno condividere la stessa sede stradale: le ciclabili saranno tutte in sede propria. Vogliamo avere strade più sicure per tutti". Nei prossimi giorni partiranno anche i cantieri delle linee 5, 7 e 15 e infine con la 12, che collegheranno il resto dell’hinterland fino a Legnano, all’aeroporto di Linate con la messa in rete di 133 Comuni. "Abbiamo lavorato in modo sinergico per questa formidabile rete che rivoluzionerà la mobilità" - ha sottolineato ìl vicesindaco di Città Metropolitana Francesco Vassallo -.