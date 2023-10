Professione portalettere a Milano: Poste Italiane cerca personale

Poste Italiane cerca portalettere da inserire

nel proprio organico in Lombardia. I candidati saranno assunti con contratto a tempo determinato e si

occuperanno della distribuzione di corrispondenza e pacchi nel territorio regionale in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Per poter presentare la propria candidatura è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae entro il 5 ottobre sul sito di Poste (https:www.posteitaliane.it), nella sezione “Carriere” dedicata a “Posizioni Aperte”. Tra i requisiti richiesti per la candidatura c’è il possesso di un diploma di scuola media superiore con votazione minima 70100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102110 e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. "L’ingresso di nuovo personale – spiega Poste Italiane – risponde all’esigenza di affrontare l’incremento dei volumi di consegne tipico degli ultimi mesi dell’anno". Dal 2022 ad oggi sono entrati in servizio nei centri di recapito della Lombardia, oltre 1.600 portalettere con un

contratto a tempo indeterminato. La selezione dei neo-assunti, stabilizzati, è avvenuta tra il personale che ha già lavorato in passato come portalettere con uno o più contratti a tempo determinato e per una durata complessiva di almeno 6 mesi. I nuovi ingressi sono stati inseriti nelle attività di consegna per poter supportare le attività legate agli ingenti volumi di pacchi in circolazione a seguito dello sviluppo dell’e-commerce che continua a far registrare forti crescite. Entro la fine dell’anno saranno stabilizzate 2.100 risorse in Italia, di cui oltre 300 in Lombardia.