"Priorità: pediatra e medico di base"

1) Sono nato e cresciuto in questo paese. Ci lavoro da sempre e ho avuto la fortuna di vivere lo splendore di Bellinzago Lombardo. Negli ultimi due decenni il nostro paese ha subìto un invecchiamento e un regresso che intendo fermare. Sono un imprenditore agricolo: i miei punti di forza sono la conoscenza e il legame sia con il territorio che con la cittadinanza e la memoria storica. Ho la fortuna di lavorare in paese: non peserò sulle casse del Comune come sindaco a tempo pieno, ma sarò sempre presente. E la mia attività lavorativa non inciderà sul percorso da sindaco.

2) Dinamica, accogliente, orgogliosa.

3) Nel rispetto del Pgt vigente intendo agevolare lo sviluppo nel rispetto dell’ambiente e con attenzione alle tipologie dei nuovi interventi, agevolare e incentivare il recupero degli edifici storici ammalorati, promuovere interventi sugli edifici pubblici a risparmio energetico.

4) Le urgenze su Bellinzago sono evidenti. Abbiamo un solo medico di base per sole due mezze giornate a settimana e non abbiamo un pediatra. Famiglie con i figli e anziani sono costretti ad andare fuori paese anche semplicemente per una ricetta. Purtroppo l’amministrazione di questi ultimi dieci anni ha trascurato questo problema. È necessario capire qual è la situazione dei medici con Ats e bisogna mettere a disposizione dei professionisti dei locali idonei a cifre adeguate.

5) Le urgenze riguardano le fasce deboli: mi dedicherei a riportare in paese il medico di base, valutare la possibilità di avere il pediatra e interverrei sugli spogliatoi del centro sportivo su cui ruotano circa 800 utenti.

6) L’Unione un tema delicato. L’evidenza è che ci sono elementi su cui discutere. In primis i servizi e il personale. Una minor spesa per il personale significa evidentemente minore efficienza nei servizi. Inoltre, dobbiamo sicuramente lavorare per fare in modo che la ripartizione di entrate e uscite avvenga sempre in modo equo. I cittadini in questi anni lamentano un’eccessiva mancanza di servizi. La percezione di chi vive in paese è che Bellinzago, a conti fatti, in questa Unione ci rimetta.