Primo torneo di baseball per ciechi e ipovedenti

Unire disabilità e lotta al cancro attraverso lo sport. È l’obiettivo del 1° torneo (categoria esordienti) di baseball giocato da persone con disabilità visiva che si svolgerà nel campo comunale di via Verdi a Bollate domani e domenica. L’evento è stato organizzato dalla Commissione Bxc (Baseball giocato da ciechi e ipovedenti) della Federazione italiana baseball softball e l’Associazione Caos (Centro ascolto operate al seno – Odv), in collaborazione con l’Associazione italiana baseball giocato da ciechi e Fibs, il patrocinio del Comune di Bollate, Asst Grande ospedale metropolitano di Niguarda e Asst Fatebenefratelli Sacco. Il torneo dà spazio a giovani atleti disabili visivi, provenienti da tutta Italia, al fine di valutare la preparazione delle nuove squadre candidate a un futuro inserimento nel Campionato nazionale Bxc organizzato dalla Lega italiana baseball ciechi e ipovedenti. Ma non solo, rappresenta anche un momento di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione per combattere il cancro al seno: il torneo vuole essere teatro e momento di visibilità del messaggio rappresentato da simboli come i fiocchi “breast cancer” e i cappellini rosa indossati dagli atleti. In collaborazione con le Asst Grande ospedale metropolitano di Niguarda e Fatebefratelli Sacco, le Breast Unit saranno presenti sul territorio per eseguire visite senologiche gratuite per i bollatesi, in programma per ottobre. "Sono moltissime le donne che ogni anno devono fronteggiare il tumore al seno – dichiara Adele Patrini, presidente di Caos (Centro ascolto operate al seno) – ma sappiamo anche che la percentuale di guarigione supera di gran lunga il 90% e questo grazie anche alla prevenzione messa in campo dalla Regione Lombardia e dalle sue 40 “breast unit” che, da paziente, non esito a definire straordinari modelli".

Ro.Ramp.