Primi passi per la Consulta del commercio

Un primo passo per creare una consulta del commercio, che rivitalizzi la capacità di attrazione della città, unisca gli operatori economici e dia risposte alla crisi. L’altra sera, in aula consiliare, l’amministrazione ha chiamato a raccolta gli esercenti del territorio per un momento di confronto. Presenti la sindaca Anna Varisco, l’assessore al Commercio Marco Coloretti e oltre 40 partecipanti, tra commercianti al dettaglio, ristoratori, titolari di agenzie di viaggio e immobiliari, acconciature ed estetica, provenienti dai quartieri di Palazzolo, Paderno, Dugnano, Incirano e Villaggio Ambrosiano.

L’obiettivo è unire le forze per affrontare le sfide. "È fondamentale ed è strategico collaborare insieme per il bene di tutti. L’amministrazione è pronta a mettere in campo ciò che sarà necessario, ma altrettanto importante è l’impegno di ciascun esercente nel compiere piccoli e concreti passi per migliorare", ha dichiarato la sindaca di concerto con l’assessore Coloretti, il quale ha spiegato anche l’idea della consulta e quali saranno i passi per realizzarla. Tra le proposte discusse: temporary shop, per coinvolgere le proprietà dei negozi sfitti e rivitalizzare le aree commerciali, valorizzare le fiere e avviare mercatini anche con il coinvolgimento attivo dei commercianti locali. "Fare rete, non solo per servire i cittadini, ma anche come presidio del territorio utile a contrastare il degrado e a promuovere il decoro urbano. Ora continuiamo a lavorare insieme per un commercio vivo e dinamico". Soddisfazione anche da parte degli esercenti. "Siamo orgogliosi di aver partecipato alla consulta del commercio, un’importante occasione di confronto per il futuro della nostra città – hanno commentato i titolari dell’attività Keven Style –. Crediamo nel cambiamento e vogliamo dare il nostro contributo". La.La.