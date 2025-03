Primavera di musica e poesia. Peschiera punta sulla cultura

Musica e poesia, è la proposta culturale per la primavera 2025 organizzata dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni del territorio e dei singoli cittadini. Dal 21 marzo fino al 9 giugno sono numerose le iniziative musicali, in collaborazione con l’associazione Accademia dei poeti erranti e della Comunità pastorale, che si susseguiranno non solo nella biblioteca comunale ma anche nelle piazze cittadine e nelle antiche chiese.

Dal jazz al blues passando per la musica classica, sono sette gli appuntamenti proposti fra cui, occasione rara, il 29 marzo nella chiesa di San Martino a Bettola sarà possibile ascoltare l’organo Bernasconi, del 1909, suonato dal Maestro Roberto De Thierry.

Altrettanto ricco è il programma legato all’arte poetica. Intitolata “Mesi di…versi“, questa prima edizione si propone di avvicinare i cittadini alla poesia. "Credo che in questi tempi – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Claudia Bianchi – ci sia tanto bisogno di poesia, come ascolto di noi e degli altri, per ricordare, condividere e tornare a emozionarsi". La macchina organizzativa è stata affidata alla consigliera delegata alla Cultura Mara Chiarentin, che ha realizzato 11 diverse iniziative di condivisione poetica, per dare la possibilità a tutti di mettersi in gioco in prima persona e declamare i propri versi.

Il programma comincia venerdì 21 con “La poesia nel carrello“ quando, in occasione della giornata internazionale della poesia, all’Ipercoop di Galleria Borromeo verranno trasmesse poesie in filodiffusione a al termine della spesa sarà consegnata una poesia che potrà essere appesa al “poetree“ (albero della poesia), che verrà allestito in diverse piazze.

Il progetto si snoderà in tanti appuntamenti in luoghi diversi, passando dal “poetry slam“, gara dal vivo fra poeti locali, un viaggio fra le vie dei Poeti (un intero quartiere di Bettola dove tutte le vie sono dedicate a poeti famosi) e tre incontri di approfondimento con Silvio Della Porta Raffo, Benedetta Murachelli e Paolo di Paolo.

L’appuntamento finale è previsto per il 9 giugno con una maratona poetica aperta a tutti. Tutti i cittadini riceveranno i programmi completi direttamente nelle caselle. La partecipazione alle iniziative è gratuita previa prenotazione alla biblioteca comunale.