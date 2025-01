Preso d’assalto Scalo Milano

Assalto a Scalo Milano: da sabato Locate è un unico ingorgo di auto dirette al centro moda, che sta registrando presenze record. Folla delle grandi occasioni e clienti soddisfatti nel primo finesettimana di saldi invernali nella principale vetrina del fashion e della moda fuori da Milano. Sconti reali, in alcuni casi più convenienti anche degli acquisti online, tant’è che come avviene in altre realtà si registra un massiccio ritorno agli acquisti in presenza.

Sabato per raggiungere Scalo Milano bisognava affrontare lunghe code in auto sia sulla Vigentina che sulle strade intercomunali che portano a Locate. Stessa scena ieri. I negozi più gettonati sono state le boutique dell’alta moda, le griffe di scarpe e anche l’area food per una pausa tra un acquisto e l’altro. E per oggi, giornata dell’Epifania si prevede ancora tanta folla in arrivo. È presto per i bilanci ma questa ondata di clienti è superiore a quella estiva che era già stata da record.

Il cuore pulsante del centro commerciale è il sorprendente Christmas Supermarket, dove i visitatori hanno potuto immergersi in un mondo fatto di colori sgargianti, glitter e personaggi fuori dal comune. Sei supereroi, creati dalla fantasia di Vincenzo Dascanio, diventano le mascotte ufficiali di questo magico villaggio.