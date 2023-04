Presidio FdI: "Paullese pericolosa Va messa subito in sicurezza"

Ripristinare le condizioni minime di sicurezza delle rotonde di competenza di Città Metropolitana presenti sul tratto cittadino della Paullese. Con questa richiesta diretta alla ex Provincia gli attivisti del circolo di Fratelli d’Italia di Peschiera hanno organizzato un flash mob alla rotonda fra via Moro e via Liberazione, un crocevia nevralgico per il traffico cittadino, che collega diversi quartieri della città ed è percorso quotidianamente per fruire di servizi locali indispensabili e per raggiungere il capoluogo, gli ospedali, l’idroscalo e le tangenziali milanesi. "La Paullese è un’arteria fondamentale per la mobilità del Sud-Est Milano", hanno dichiarato Andrea Canino, coordinatore cittadino di FdI, e Andrea Nuvoli, capogruppo consigliare. "Proprio per la sua importanza è necessario che la sicurezza e la mobilità siano garantite. Chiediamo a Città Metropolitana, interpretando le richieste dei cittadini, un intervento immediato per le competenze che la riguardano. La nostra iniziativa vuole essere un segnale forte rivolto agli amministratori dell’ente. Il tratto della Paullese che interessa Peschiera è soggetto a numerosi incidenti a causa della cattiva manutenzione del manto stradale, della mancanza di illuminazione e della scarsa se non addirittura assenza di misure di salvaguardia adeguate per i pedoni".

Valeria Giacomello