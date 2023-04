Presidio dei parchi: denunciato spacciatore

Presidio dei parchi cittadini, a poche ore dall’esordio dell’iniziativa è già stata presentata la prima denuncia penale per un cittadino italiano di origini cubane. L’uomo è stato trovato in possesso di 50 grammi di sostanze stupefacenti nascosti nell’auto. Altra droga è stata trovata in casa. "È il primo importante risultato – ha dichiarato il sindaco Augusto Moretti – del percorso appena iniziato sui parchi del nostro territorio, effettuato attraverso lo stazionamento del comando mobile dei nostri agenti e con il passaggio del nucleo moto. Mi congratulo con la squadra guidata dal comandante Danilo Cilano. Con il loro ottimo lavoro Peschiera Borromeo prosegue il suo percorso sulla strada di una sempre più diffusa sicurezza e legalità". Per rafforzare il controllo sul territorio, Comune e polizia locale invitano tutti i cittadini a farsi parte attiva e a segnalare alla centrale operativa (tel. 02 5538300 oppure mail indirizzata a [email protected]) ogni situazione sospetta. Valeria Giacomello