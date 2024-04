Milano, il presidio-festa dei ciclisti in porta Venezia contro il nuovo codice della strada

Milano, Corso Venezia bloccato. al centro della carreggiata piccole porticine da calcio, un campo da pittino (la versione del tennis giocata solo nei “quadratoni” del servizio) delimitato con dello scotch, ma soprattutto tantissime biciclette e bambini. È questo, ad una prima occhiata, lo scenario che si presenta accanto ai giardini di Porta Venezia: il tratto di strada davanti al planetario è pieno di ciclisti, bambini, e più in generale milanesi che hanno voluto alzare la voce contro il nuovo codice della strada. L’evento che blocca una delle vie più centrali della città porta infatti il nome di “C'è un'altra strada - stop al codice della strage”.

La data scelta per questa manifestazione è sicuramente significativa: oggi, sabato 13 aprile, in concomitanza col presidio pacifico e gioioso dei ciclisti, a Milano va in scena il G7 dei trasporti. Un momento che chi si muove in bicicletta in città ha individuato come simbolico per la protesta contro le nuove regole del codice stradale e la richiesta di maggiore sicurezza per chi sceglie una mobilità più sostenibile di auto e motorini.

Presente al raduno di ciclisti anche l’attore comico Giovanni Storti. L’ex Aldo, Giovanni e Giacomo negli ultimi tempi si è trasformato in un vero e proprio eco-influencer: sulle sue pagine social infatti ha superato il milione di followers grazie ai suoi contenuti sulla cura del verde e sulla sostenibilità. Ragione per cui oggi non poteva mancare al raduno dei ciclisti.