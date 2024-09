Prende fuoco l’auto elettrica: "Siamo salvi per miracolo. Potevamo essere a bordo"

"Abbiano sentito un tremore e poi un’esplosione. siamo vivi per miracolo". Sono le prme parole di Stefano Negro, proprietario della villetta dove è avvenuta l’esplosione di un’auto elettrica ieri mattina poco dopo le 8. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nella villetta di via Saffi a Pantigliate da una famiglia composta da padre, madre e due figli. I quattro stavano per uscire di casa, ma improvvisamente la loro Fiat 500 elettrica, che era regolarmente parcheggiata nel box, ha preso fuoco ed è stata completamente divorata dalle fiamme. L’incendio ha danneggiato seriamente anche il box, la taverna, la stanza sopra il box e un bagno, sempre al piano superiore. Per ora sia il box che la villetta non sono agibili, anche perché è saltato l’impianto elettrico e la famiglia dovrà essere ospitata da parenti.

La tragedia è stata sfiorata ieri mattina.

"Ci siamo spaventati perché abbiamo sentito un tremore e un botto. Poi fiamme e fumo. L’auto era stata caricata la sera prima e quindi non era in quel momento sotto carica – precisa infatti il proprietario, ancora sconvolto per quanto accaduto –. Nel dramma siamo stati fortunati, perché se fosse esplosa qualche minuto dopo probabilmente saremmo stati investiti dalle fiamme e forse non saremmo qui a raccontare quanto accaduto. Io mia moglie e i miei figli siamo vivi per miracolo".

Ieri Stefano Negron e la moglie dopo lo spavento si sono sentiti male per il fumo inalato e sono stati accompagnati al pronto soccorso da dove sono stati dimessi in serata. "Non abbiamo mai avuto problemi con l’auto, che aveva percorso circa 30mila chilometri. La 500 aveva solo due anni e quello che è accaduto è assurdo. Fino a ieri avevo letto di auto esplose o andate a fuoco mentre erano parcheggiate, ma mai pensavo potesse capitare a noi".

Nel rogo del box e della taverna è andato distrutto anche l’ufficio di Stefano Negro: il fuoco ha bruciato computer e server cancellando 30 anni di lavooro Di certo, l’episodio farà rinfocolare, è il caso di dirlo, la polemica sulla sicurezza delle auto elettriche. Sul caso, intanto, indagano i vigili del fuoco che ieri mattina sono intervenuti per domare il rogo.