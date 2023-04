Premio Gemelli a Pianella e Cavaliere

"Premio Gemelli", ossia la benemerenza civica consegnata a cittadini, associazioni o personalità che si sono distinti per particolari attività, iniziative, azioni e risultati di rilievo in ambito culturale, scientifico, sportivo o sociale. Quest’anno saranno assegnati due premi ad altrettanti pievesi che hanno dato lustro alla comunità. L’Amministrazione su proposta del sindaco Pierluigi Costanzo e il consenso unanime della conferenza dei capigruppo, premierà Raul Pianella e Francesco Cavaliere (nella foto). L’annuncio lo ha fatto lo stesso sindaco. Raul Pianella e la sua associazione Feng Huang ricevono il Premio Gemelli per gli oltre trent’anni di lavoro sia nell’ambito tecnico che sportivo, con gare nazionali e internazionali, vittorie mondiali, record di diverso genere dando lustro al Comune, nonché l’attività in ambito sociale con raccolte di fondi durante manifestazioni e varie gare per l’Associazione fibrosi cistica, per il Centro disabili, per la Croce Rossa di Pieve Emanuele e per iniziative volte a contrastare il fenomeno del bullismo.

Altra targa Gemelli andrà a Francesco Cavaliere per il suo lavoro nel campo della Biomedicina, delle Nanotecnologie, dell’Astrofisica e della Glaciologia a livelli internazionali e tra le altre attività partecipando a 12 spedizioni in Antartide (dal 1989 al 2019), durante una delle quali aveva portato con sé il gonfalone del Comune, a testimonianza del forte senso di appartenenza alla comunità. La cerimonia di premiazione avverrà il 25 aprile alle 11 nel piazzale della scuola Luigi Gemelli.

Mas.Sag.