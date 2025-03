Premio “Donne&Lavoro“ a Cinisello: "Grazie del valore portato alla città"

Auditorium pieno, ieri sera al Pertini, per celebrare l’imprenditoria femminile. Il premio “Donne&Lavoro“, giunto quest’anno alla terza edizione, è stato assegnato a 5 personalità cittadine, che si sono particolarmente distinte e che sono state scelte da una giuria. L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Commercio e attività produttive del Comune, è un riconoscimento alle storie locali in rosa. "Un omaggio a 5 donne che hanno portato valore, con la propria attività imprenditoriale, professionale, commerciale e artigianale, nel tessuto economico cittadino – ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi –. La manifestazione vuole anche sottolineare percorsi di crescita, difficoltà incontrate e superate, sfide che hanno caratterizzato i profili professionali". Insieme a Confcommercio e Confartigianato, l’amministrazione ha chiamato sul palco Alfonsa Maria Solaro, classe 1935, per la categoria Commercio. Dal 1981 è titolare della merceria di via IV Novembre, punto di riferimento in città per l’arte del cucire, dove si possono trovare tessuti pregiati e tutto l’occorrente per confezionare prodotti professionali e amatoriali.

La categoria Artigianato ha visto premiata Lidia D’Andrea, parrucchiera da 54 anni e titolare del salone di via Pirandello: la sua candidatura è stata avanzata da 64 clienti. "Un ringraziamento di cuore va proprio a queste donne, perché senza di loro non sarei qua". Nella categoria Impresa il riconoscimento è andato a Raffaelina Fabbrocino, che nel 2019 ha aperto a Villa Arconati la società “Scegliere di volersi bene“ che conta 500 iscritte e nel 2017 si è specializzata in discipline sportive e del benessere. "Apprezzo questo riconoscimento tantissimo. Spero sia sempre bello così".

Per la categoria Libere professioni il premio è andato a Liberata Rita Codispoti, avvocato classe 1983, che ha assistito tante donne anche vittime di violenza, dedicandosi a percorsi di sensibilizzazione e al diritto di famiglia. "Sorprende ricevere questo attestato per qualcosa che faccio con passione. Dovrebbe essere la normalità". A rappresentare gli Under35 è Ilaria Cattaneo, classe 1999, che ha aperto in via Martinelli uno studio di tatuaggi. "Ringrazio la mia famiglia perché mi ha insegnato che i sogni possono diventare realtà". Menzione speciale a suor Annamaria Perego, direttrice del centro Frova, "per aver contribuito alla crescita educativa e sociale del territorio".