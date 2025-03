Premiato Rugna ambasciatore del migliore olio

Claudio Rugna (nella foto) ha trasformato il suo ristorante in un centro di educazione e divulgazione alimentare, nutrizionale e ambientale. Soprattutto ha trasformato Cinisello in una città dell’olio, anche senza la sua produzione, grazie al lavoro di cultura e di diffusione della sostenibilità portato avanti ormai da anni. Un lavoro che gli è valso un prestigioso riconoscimento "per il suo impegno nel far conoscere le diverse varietà e le loro qualità sensoriali e nutrizionali".

Titolare della pizzeria ristorante Costa, Rugna è stato premiato come ambasciatore italiano per la comunicazione dell’olio Evo. "Sono profondamente onorato di aver ricevuto uno dei Premi speciali evoluzione 2025. Questo riconoscimento è un’importante conferma dell’impegno e della passione che ogni giorno dedico al mio lavoro – ha commentato il ristoratore –. Un sentito grazie agli organizzatori, alla giuria e a tutti coloro che contribuiscono a valorizzare l’eccellenza nel nostro settore. Ricevere la splendida targa in porcellana dell’artista Yuriko Damiani è un ulteriore motivo di orgoglio". Rugna si è fatto portatore anche dell’“ecosofia“, un cammino di rispetto e saggezza che invita a vivere in armonia con la terra e le sue tradizioni. "È la saggezza che invita a vivere in armonia con l’ecosfera, abbracciando tre dimensioni fondamentali – ha spiegato –. Si basa sul rispetto per i ritmi naturali, valorizzando stagionalità, biodiversità e pratiche sostenibili che preservano la fertilità della terra. Allo stesso tempo, crea connessioni tra realtà diverse, unendo tradizioni rurali e urbane per promuovere una comunità inclusiva e capace di celebrare la diversità culturale". Di "opera di divulgazione magistrale" parla Olioevocultura. "Oltre a essere un vero intenditore di oli evo, da anni Claudio Rugna ne promuove caratteristiche e peculiarità". La.La.