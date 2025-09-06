Violenze

Violenze di genere
6 set 2025
Poste chiuse di pomeriggio sciopero e disagi per un mese

Sciopero delle prestazioni straordinarie da parte dei dipendenti di Poste Italiane: forti disagi per l’ufficio di Rozzano, uno dei principali del Sud Milano, che per un mese resterà chiuso nel pomeriggio. Lo stato di agitazione, proclamato dai sindacati e iniziato alcuni giorni fa, sta causando notevoli disagi ai cittadini, che possono accedere ai servizi postali solo nelle ore mattutine.

L’ufficio postale di via Torino resterà infatti aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Stessa situazione per l’ufficio di Quinto Stampi, il più vicino al quartiere Popolare, che seguirà i medesimi orari. Per usufruire dei servizi postali nel pomeriggio, gli utenti dovranno recarsi, laddove possibile, presso l’ufficio postale di Pieve Emanuele, che rimarrà invece aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

"Non possiamo più garantire certi orari con la carenza di personale - raccontano i dipendenti -. Non siamo più in grado di assicurare tutti i servizi e chiediamo maggiori garanzie anche dal punto di vista economico". I disagi legati allo sciopero, che durerà oltre un mese, finiranno per penalizzare a macchia di leopardo un po’ tutti gli uffici postali. E ciò avviene dopo i problemi già vissuti a causa delle ristrutturazioni di diversi uffici - come quelli di Locate Triulzi e Basiglio - e delle chiusure imposte nei periodi dell’anno più critici, sempre per la carenza di personale.

