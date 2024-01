"Portiamo speranza e nei nostri sogni presto un orfanotrofio"

Noah con il progetto Palm 92 da Baranzate al Rwanda. Un’iniziativa partita nel settembre dello scorso anno che ha come promotori i missionari Pasquale Cesarino (Mago Linus) e sua moglie Isabelle Lopopolo. Gli obiettivi principali sono gli spettacoli negli ospedali pediatrici e nei centri ricovero anziani in Italia e missioni umanitarie all’estero. A poche settimane dalla nascita Palm 92 è partita con una prima missione con destinazione Rwanda. Ed è qui che a marzo del prossimo anno cominceranno le operazione per realizzare un orfanotrofio. "Spesso pensiamo che la missione serva a cambiare gli altri, ma in realtà cambia noi – spiega Mago Linus –. Queste parole risuonano con la verità di un’esperienza che va ben oltre l’assistenza materiale. Durante il primo viaggio abbiamo organizzato una serie di eventi coinvolgenti per intrattenere i bambini con spettacoli magici e momenti di pura gioia. Nel frattempo, Isabelle documentava il viaggio attraverso report dettagliati, arricchiti da immagini e video che catturano l’essenza di ogni istante". Palm 92 ha in programma di effettuare due viaggi all’anno in Rwanda, aperti a tutti coloro che condividono il desiderio di partecipare a questa missione.

"Oltre agli eventi e alle attività missionarie che svolgeremo sul posto, stiamo iniziando a sognare in grande. Tra i progetti futuri c’è l’ambiziosa idea di aprire un orfanotrofio o un’opera stabile che possa garantire un impatto duraturo sulla vita dei bambini. Palm 92 non vuole solo cambiare il presente, ma investire nel futuro di coloro che hanno bisogno di speranza. La nostra speranza è che i semi nelle vite di questi bambini portino grande frutto e facciano fiorire la loro esistenza". Mas.Sag.