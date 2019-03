Milano, 6 marzo 2019 - Il piazzale di fronte alla stazione di Porta Genova diventerà pedonale. I lavori prevedono la pedonalizzazione del piazzale e del tratto tra via Ventimiglia e via Barbavara, per un totale di 4.100 metri quadri di aree che si aggiungono ai 1.200 metri quadri già pedonali, con il mantenimento sia del transito del trasporto pubblico, sia dell'accesso carraio per i residenti di piazzale di Porta Genova 2. Il percorso dall'uscita della fermata della M2 alla passerella Biki verra' colorato con strisce bianche e blu, lungo le quali verranno posate panchine, piante, vasi e rastrelliere.

"La riqualificazione di una delle piazze piu' frequentate e di passaggio della citta' migliorera' l'utilizzo dell'area attorno alla stazione, creando un presidio e migliorando la qualita' dello spazio pubblico - dichiara Marco Granelli assessore alla mobilità -. L'obiettivo e' inaugurare la nuova area durante la Design Week (9-14 aprile), quando centinaia di migliaia di persone transiteranno in quest'area della citta".

Verranno eliminati alcuni posti auto, per lo piu' irregolari, mentre la fermata dei taxi verra' spostata all'esterno dell'area pedonale. L'intervento lascia inalterata la circolazione tra via Vigevano, corso Colombo e via Valenza, mentre sara' vietato ai veicoli privati attraversare la parte interna della piazza. Saranno mantenuti sia la stazione del Bike sharing, sia il chiosco presente sulla piazza, che verra' spostato di pochi metri. Nell'ambito del progetto di intervento complessivo su tutte le fermate della linea tramviaria 2 finalizzato a migliorarne l'accessibilita' e in coerenza con la pedonalizzazione del piazzale di Porta Genova saranno riqualificate le fermate del tram e del bus 74.