Milano, 16 settembre 2019 - È stato temporaneamente chiuso un ponte in via Pallanza (all'incrocio fra viale Sarca e via Arbe), sul quale viaggiano i treni, dopo che nel pomeriggio alcuni calcinacci si sono staccati finendo per terra senza che nessuno abbia riportato conseguenze. L'allarme è stato dato verso le 17. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia municipale.

Dalla serata i treni viaggiano regolarmente. Lo ha reso noto Rfi spiegando che "non c'è alcun problema per la sicurezza". Il ponte al momento è precauzionalmente chiuso al passaggio di auto e pedoni.