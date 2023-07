Polizie locali, nozze in fumo Niente maxicomando sinergico

di Francesca Grillo

Il progetto era considerato ambizioso. Una convenzione che avrebbe unito le forze e le competenze di due città per creare il più grande comando associato di polizia locale lombardo. Oltre un anno di incontri politici e tecnici, mesi trascorsi a esaminare articoli, punti, bozze. Ma anche opposizioni, richieste di chiarimenti, modifiche presentate anche da sindacati che volevano tutele. Alla fine, sembrava fatta: mancava solo la firma finale su un accordo che pareva soddisfare entrambi i Comuni. Ma a pochi metri dal traguardo, nulla di fatto. La convenzione tra polizie locali di Buccinasco e Corsico è naufragata. Almeno per ora.

L’idea era di unire i due settori e creare un maxi comando sinergico, con gli agenti a disposizione di tutto il territorio, guidati da un unico comandante, Gianluca Sivieri, già a capo della polizia locale di Buccinasco e “condiviso” negli ultimi mesi con Corsico, proprio per iniziare una collaborazione tra Comuni e in prospettiva del comando unico. Ma niente da fare. Il servizio condiviso di Sivieri è terminato, tornando a tempo pieno solo a Buccinasco, mentre a Corsico è la dirigente Filomena Romagnuolo (quindi una figura tecnica amministrativa, non una divisa insomma) ad avere ora l’incarico di gestire il settore, come prevede la macrostruttura dell’ente. Per la convenzione se ne riparlerà. Forse. "Continuo a credere nell’importanza di servizi associati tra polizie locali del territorio – dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – e mi auguro prosegua il percorso per lavorare insieme a Corsico. Le due amministrazioni hanno bisogno di ulteriori approfondimenti sulle procedure e sulle assunzioni, per arrivare alla soluzione ottimale per tutti, in particolare per poter garantire a tutto il territorio controlli e servizi efficaci nel rispetto delle norme". Quindi, per Buccinasco la convenzione si farà solo quando ci saranno "approfondimenti su procedure e assunzioni". Il sindaco di Corsico Stefano Martino Ventura replica: "In questi anni abbiamo investito molto sulla polizia locale chiarendo con anticipo tutti gli aspetti del convenzionamento e rispettando sempre tutti gli impegni presi, come si deve fare. Buccinasco ha scelto un’altra strada. Crediamo molto nei servizi di sicurezza e rimaniamo disponibili a valutare convenzionamenti futuri. Ora continueremo a investire – aggiunge Ventura –: sono entrati in servizio altri tre nuovi agenti e saranno otto entro la fine dell’anno. Intendiamo inoltre fare nuovi investimenti e assumere altri otto agenti nel 2024. Ringrazio il comandante Sivieri per l’importante lavoro svolto e tutte le persone che hanno lavorato con impegno e credendo davvero nel progetto".