Milano, stretta contro la sosta selvaggia sulle piste ciclabili: nasce la task force di vigili in bicicletta

A Milano torna d’attualità il tema sicurezza stradale. In particolare per gli utenti definiti “fragili” nel nuovo codice della strada, ovvero ciclisti e pedoni. Le diverse morti tra i ciclisti negli ultimi mesi ha costretto la giunta comunale a prendere provvedimenti a tutela di chi sceglie la bicicletta (come l'installazione obbligatoria di sensori anti-angolo cieco su camion e tir, poi cancellata dal Ta r) per muoversi ogni giorno in città. Così oggi, a tutela di tutti i ciclisti milanesi, nasce un nuovo gruppo di agenti di polizia, rigorosamente su due ruote, impegnato a tutelare le ciclabili della città.

La task force contro la sosta sulle ciclabili in Corso Buenos Aires

“Ne parliamo da qualche mese, io ci penso dall'inizio della consiliatura, oggi finalmente parte il servizio sperimentale di agenti della Polizia Locale in bici sulle ciclabili della città. Iniziamo con corso Buenos Aires, viale Monza (dove saranno impiegati anche agenti in moto, in attesa magari di nuovi mezzi a pedalata assistita) e la cerchia dei Navigli, poi valuteremo impatto e risultati e decideremo come proseguire", in un post sui social il consigliere comunale della lista Sala, Marco Mazzei, ricorda l'avvio a partire da oggi del misura del Comune contro la sosta selvaggia delle auto sulle piste ciclabili, per migliorare la sicurezza dei ciclisti. "Penso e spero che da oggi parta un'altra storia, fatta soprattutto di rispetto. Grazie a chi ha lavorato per rendere possibile questo percorso", aggiunge Mazzei.

Sul tema è intervento anche l’assessore alla sicurezza comunale Marco Granelli con un post sulla sua pagina Facebook: “Parte il servizio sperimentale degli agenti di Polizia locale in bici lungo corso Buenos Aires per il controllo della ciclabile. Al loro lavoro si affianca quello di agenti in moto lungo viale Monza. Il rispetto delle regole in strada è fondamentale per la sicurezza di tutti ma anche per una buona convivenza. Vedremo nelle prossime settimane come procedere. Intanto buon lavoro agli agenti di polizia locale di Milano e buona bicicletta a tutti i milanesi che la usano”.