Polizia locale di Peschiera. Smantellata una piazza di spaccio e scatta il controllo di vicinato

Presidio del territorio, rispetto della legalità e promozione della sicurezza: sono questi i principi cardine che hanno guidato anche nel 2024 l’operato della polizia locale, come sottolineato dall’assessore alla Sicurezza, Alessandro Amenta durante la presentazione alla cittadinanza dei risultati più significativi. Smantellata una nuova piazza di spaccio in fase di formazione, 13 arresti, di cui 5 legati al traffico di stupefacenti, e un fermo per violazione del "codice rosso". Intensificati i controlli stradali, con 505 veicoli sequestrati, tra cui 474 privi di assicurazione e 51 patenti ritirate.

Sono state inoltre contestate 663 violazioni per mancata revisione e 3.400 sanzioni per sosta irregolare, con particolare attenzione ai 119 casi di occupazione abusiva di stalli per disabili. Fondamentale il contributo della videosorveglianza, che ha permesso il recupero di 9 veicoli rubati, riconsegnati ai legittimi proprietari, e l’individuazione di 8 violazioni per abbandono abusivo di rifiuti. La tutela degli animali ha visto 98 interventi a salvaguardia del loro benessere. Il comandante Danilo Cilano ha evidenziato l’importanza della sinergia tra polizia sociale, istituzioni, servizi sociali e associazioni locali per rafforzare prevenzione e controllo del territorio.

È proseguito anche l’impegno degli agenti nel trasporto organi su base volontaria, con 31 missioni già effettuate e oltre 20mila chilometri percorsi. Due le principali novità per il 2025: un piano di investimenti triennale da 190mila euro per potenziare la videosorveglianza e l’avvio del controllo di vicinato, illustrato dal referente Mario Naitana, con un progetto pilota di prossima attuazione.

Valeria Giacomello