Milano, 5 novembre 2019 - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Milano per assistere alla cerimonia di inaugurazione del 157esimo anno accademico del Politecnico. Ad accoglierlo c'era il rettore Ferruccio Resta, insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Presenti anche il ministro delle pari opportunità Elena Bonetti e quello delle infrastrutture Paola De Micheli. Durante la cerimonia intervento in video collegamento con Luca Parmitano, astronauta dell'agenzia spaziale europea, Esa. Nel pomeriggio il premier Conte ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede di Human Technopole.

Un appello al governo per investimenti

La presenza del premier Giuseppe Conte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano non è da considerare "scontata" ed e' "molto significativa. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prendendo la parola in aula magna, lo ha sottolineato. "Credo che sia proprio da milanesi - ha detto il primo cittadino - offrire collaborazione e essere disponibili a fare la nostra parte". E così come "Credo che Milano possa offrire tanto, allo stesso tempo ha bisogno di un governo forte e di una solida, continua e proficua relazione con il governo - ha sottolineato -. Quindi la sua presenza è molto significativa". Noi sulla strada giusta ci siamo ed è il momento di dare di più a chi è in difficolta'".

Un appello forte al governo, è stato lanciato anche da parte del rettore del Politecnico Ferruccio Resta. Durante il suo intervento, il rettore ha insistito sulla necessità di piu' fondi diretti alla tecnologia e alle politiche di occupazione. "Solo con investimenti in ricerca e innovazione si costruisce il futuro - ha sottolineato - . Un messaggio che consegniamo a un decisore politico che ha il coraggio di scegliere il domani all'oggi, che rimette in moto il paese invertendo la lista delle priorita': inserendo ricerca e innovazione ai primi posti nella sua scala di valori, che decide di incoraggiare le aziende a crescere in dimensione e tecnologia". Un messaggio "che ai minuscoli benefici distribuiti a pioggia preferisce solidi investimenti mirati". Il rettore ha inoltre sottolineato la necessita' di misure per i giovani: "Oltre a misure di funzionamento abbiamo bisogno di politiche di occupazione giovanile. Bene il taglio al cuneo fiscale ma sarebbe meglio un occhio di favore ai lavoratori piu' giovani. Un grande patto tra governo, imprese, sindacati e universita' che, oltre a difendere il salario, introduce una finestra per l'assunzione dei giovani". In conclusione un pensiero e un applauso per due grandi i prenditori scomparsi quest'anno, Giampiero Pesenti e Giorgio Squinzi.

Conte: "Sostegno dal governo, Milano città delle avanguardie"

"Il governo ritiene decisiva la sfida dell'innovazione come strumento di crescita economica", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte."Puntare sull'innovazione è il metodo migliore, anche per il Sud, per vincere la sfida della competizione globale", ha aggiunto il prmeier, sottolineando che "l'Italia deve diventare un laboratorio dell'innovazione delle nuove tecnologie". Conte ha spiegato che "allo scopo di innovare processi e prodotti per garantire la competitività delle imprese è stato previsto una credito d'imposta del 50% sulle spese incrementali in ricerca e sviluppo e sono state agevolate le spese relative alla ricerca fondamentale, industriale e sviluppo sperimentale". Il Politecnico di Milano "ha una capacità non comune di rispondere alle sfide crescenti del nostro tempo". Il premier ha poi proseguito: "Con l'augurio di poter fare sempre meglio invio un messaggio di sostegno da parte dell'intero governo. Faremo il possibile per starvi accanto nel modo giusto, per moltiplicare l'efficacia dei vostri sforzi nel rispetto della vostra autonomia". "La nostra azione di governo e' molto sensibile al tema della ricerca - ha aggiunto - . Questa maggioranza ha posto tra i punti programmatici l'attenzione al potenziamento della ricerca in Italia. Dobbiamo incrementare i finanziamenti" pubblici e nuove forme di finanziamento e creare un sistema piu' sinergico tra enti pubblici e privati . Quanto alla citta' che ospita l'ateneo, ha aggiunto "Milano e' sempre stata una citta' estremamente creativa non e' un caso che tutte le avanguardie del '900 sono passate da qui".

