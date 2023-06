Politecnico di Milano entra nel top 9% delle università globali, l'Università degli Studi di Milano tra le top 19%

Gli atenei milanesi scalano il QS World University Ranking: il Politecnico si conferma prima università in Italia e si posiziona al 123esimo posto al mondo (su 1.500 università globali), guadagnando 16 posizioni. Raggiunge così la sua posizione più alta di sempre e per la prima volta entra nel top 9% delle università di eccellenza globali. L’ateneo ha ottenuto un miglioramento nel punteggio dell’Academic Reputation, passando dalla 96esima alla 94esima posizione. "L’attrattività internazionale è uno dei punti chiave del Piano Strategico triennale del Politecnico di Milano - sottolinea la rettrice Donatella Sciuto -. Con un solido posizionamento già acquisito, ci impegniamo a offrire maggiori opportunità di studio e di ricerca per i giovani, ponendo particolare attenzione anche alla responsabilità sociale". Ottimi risultati anche per Statale, seconda in Italia in Sustainability e 276esima a livello globale: la classifica universitaria globale pubblicata dagli analisti di QS - Quacquarelli Symonds, assegna all’Università degli Studi di Milano un posto di rilievo, tra le top 19%, nel panorama mondiale. quinto posto in Italia e 159mo a livello globale per Academic Reputation. "I risultati del QS Rankings 2024 dimostrano l’attenzione dedicata in questi ultimi anni dalla Statale alla pianificazione delle proprie attività in base alla loro effettiva sostenibilità, e ad aggiornare continuamente i contenuti della propria offerta in funzione della formazione di cittadini capaci di esercitare un impatto positivo nei loro futuri campi professionali", commenta la prorettrice Maria Pia Abbracchio.

Bicocca conferma l’impatto scientifico e registra una crescita significativa, salendo al 481esimo posto. Dato significativo per l’indicatore citazionale, dove guadagna 16 posizioni, collocandosi 227esima nella graduatoria mondiale e quarta in Italia.