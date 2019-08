Milano, 31 agosto 2019 - Gravi atti vandalici poco prima di raggiungere la città. È accaduto questa mattina, su un treno proveniente da Parma e diretto a Milano Centrale, quando tre ragazzi si sono impossessati del martelletto frangivetro, in dotazione ai treni e da utilizzare soltanto in caso di necessità, e hanno iniziato a distruggere i finestrini di una carrozza. Una decina, in tutto. Il capo treno, dopo essere stato allertato, ha informato il Centro Operativo Compartimentale della polizia Ferroviaria della Lombardia che, subito, ha avvertito il proprio personale presente alla stazione di Rogoredo, da dove il treno era appena ripartito.

I VIDEO - Gli agenti della Polfer, dopo aver visionato le immagini dell'impianto di videosorveglianza, sono riusciti a individuare i tre autori del gesto. Uno dei giovani coinvolti è stato trovato ancora in possesso dell'oggetto utilizzato per danneggiare il treno su cui stava viaggiando.

GLI AUTORI - I responsabili, tutti giovanissimi, sono residenti nel Lodigiano: si tratterebbe, infatti, di tre ragazzi di circa 20 anni. La loro posizione, adesso, è al vaglio degli investigatori, anche per fare chiarezza sul fatto che, uno di loro, avrebbe derubato un viaggiatore dei suoi occhiali.

I DISAGI DEI VIAGGIATORI - Il treno danneggiato è stato soppresso e i viaggiatori sono stati fatti giungere a destinazione su un altro mezzo, messo a loro disposizione per arrivare a destinazione.