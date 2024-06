Poiana di Harris, il grande rapace sperduto a Milano trova rifugio in un condominio

Milano – Una maestosa Poiana di Harris si è smarrita a Milano e ha trovato rifugio in un condominio di viale Stelvio, dove è stata nutrita dagli abitanti per una settimana finché la sua presenza è stata segnalata al Nucleo ittico venarorio della polizia della Città Metropolitana specializzato nel recupero della fauna selvatica in difficoltà, che è intervenuto.

L'esemplare non ha né microchip né anello, una sorta di carta d'identità con i dati del volatile (non c'è obbligo per il proprietario di installarli) ,quindi non è stato possibile risalire alla sua identificazione. L'animale sta bene, molto probabilmente è sfuggito al proprietario che forse lo teneva con sé per compagnia o per praticare attività come la falconeria. È molto docile.

Ora verrà portato in un centro per la cura dei rapaci. Intanto, gli agenti del Nucleo ittico venatorio insieme ai Carabinieri Forestali stanno cercando di rintracciare il suo proprietario. La Poiana di Harris vive pricipalmente nel continente americano, in particolare negli stati del Texas e dell'Arizona, e in Argentina.