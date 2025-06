Poetici e sartoriali

Bises

Quando si cresce a stretto contatto con l’’universo femminile si capisce con un colpo d’occhio necessità, desideri e malinconie di chi si ha accanto e nelle relazioni si è maggiormente sensibili a non prevaricare chi ci sta a cuore. Negli ultimi anni le donne emergono e non sono più disposte a maschilisti compromessi ma la strada verso l’abbattimento di stereotipi travestiti da tradizioni è lunga. C’è uno spazio che nell’avanzare dei tempi moderni risuona come un antico gesto sempre più desiderato: il matrimonio. Chi lo rimanda a dopo i figli, chi lo sogna in stile fiabesco, chi ha già tutto preparato, chi si affida totalmente agli esperti del settore per un risultato da copertina dei tabloid. Non importa quanto dura e se dura, l’importante è che quel giorno sembri per sempre felici e contenti. L’emblema del matrimonio nelle sue cerimonie e nei suoi dettagli è senz’altro l’abito da sposa. Lì si evincono sicurezze e modernità, rotture con il passato o esaltazione di una stirpe di donne che quel giorno lo idealizzava da decenni. A Milano nel suo atelier Marianna Lanzilli esamina e risponde alle esigenze delle sue clienti per impreziosire il corpo attraverso abiti che non hanno tempo, che non sono avvicendati da trend di mercato e che con cura sartoriale saranno ricordati come una scelta da rifare, anniversario dopo anniversario. Figlia di una sarta che lavorò per Mila Schon, Marianna rispetta le fisionomie e crea dei modelli da rivisitare con piccole accortezze, tenendo in considerazione il luogo del sì, il carattere della cliente e le sue esuberanze. I tessuti sono scivolati e leggiadri, le fodere delle gonne in seta per una caduta perfetta, i pizzi francesi con meravigliosi disegni a bouquet....ciliegina sulla torta nuziale, il cuscino portafedi, cucito a mano, lo sapevate che andrebbe prestato? Quante cose si imparano grazie a questi giretti!