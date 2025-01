"Poca sicurezza". E Forza Italia chiede l’esercito

La questione sicurezza ormai è un problema che non risparmia nessun Comune e nessuna zona di Città metropolitana. E anche a San Donato la percezione che i crimini siano all’ordine del giorno è forte.

Per questo Forza Italia chiede l’invio dell’esercito in città per presidiare le zone calde. A chiederlo è il capogruppo in consiglio comunale di Forza Italia Nicola Forenza che ha protocollato una mozione per chiedere alla Giunta, guidata da Francesco Squeri, l’impegno a farsi parte attiva affinché la città venga inserita nel progetto "Strade sicure" del ministero della Difesa. È un fatto che San Donato Milanese è un territorio che risente molto dell’udienza della criminalità che gravita su Rogoredo dove nonostante operazioni delle forze dell’ordine, interventi di riqualificazione e presidi, lo spaccio resta una costante.

I problemi maggiori si registrano nelle ore serali o notturne e nelle zone periferiche soprattutto nell’area al confine con Rogoredo da una parte e con San Giuliano dall’alta. L’amministrazione comunale prima di Natale ha già reclutato un comandante della polizia locale, Samanta Zacconi che proviene da una zona di frontiera, Rozzano, comune interessato dal decreto Caviano bis. E i primi risultati sono sono visti in più occasioni. Ma la polizia locale da sola non basta. Secondo i dati negli ultimi due dati si sono registrati diversi vandalici, furti e assalti alle attività commerciali verosimilmente legati alle attività di spaccio di Rogoredo.

Da più parti oltre alla richiesta della presenza dei militari viene auspicata l’apertura di un commissariato di polizia, una presenza che manca in tutto il sud Milano.

Mas.Sag.