Il sogno avverato di PizzAut, il ministro da Nino Acampora: "Insistere sull’inclusione"

Cassina (Milano), 4 dicembre 2023 – “In un Paese in cui molte aziende preferiscono pagare multe piuttosto che assumere persone con handicap, sei nuovi contratti per giovani autistici sono più di un fatto simbolico".

Giornata della Disabilità a PizzAut con visita del ministro del Lavoro, Marina Calderone, a Monza.

Per la brigata di Nico Acampora, in Brianza e a Cassina, un’altra importante opportunità di mostrare sul campo i miracoli dell’inclusione.

"Prima del ristorante ero in un istituto dove ogni giorno morivo un po’, qui sono rinato", dice Lorenzo, parole che sono un pugno allo stomaco per tutti. Una frase che catapulta l’uditorio dentro al cuore del progetto delle pizzerie, "un lavoro per avere dignità e un posto nella società come gli altri". Dal 2017, anno in cui la gioiosa macchina da guerra dei locali interamente gestiti da giovani speciali si è mesa in moto, diverse grosse imprese hanno fatto tesoro dell’esperienza e adesso sono pronte a rimpolpare le proprie fila con questi dipendenti, è la battaglia culturale che sgretola una montagna di pregiudizi portata avanti dal papà di PizzAut con la stessa tenacia che ad aprile ha mostrato al presidente Sergio Mattarella, che ha tagliato il nastro del secondo locale della catena. Il ministro condivide, "bisogna insistere sull’inclusione, si sta manifestando una comune consapevolezza che è importante creare, nei contesti aziendali, le condizioni per inserire persone dotate di diversi talenti".

Una lezione che Coop Lombardia, Bindi, Danone, Prg Retail Group (insegne Toys Center e Bimbostore) e Quantum Retail hanno già fatto propria. Sono le imprese che ieri erano a pranzo con Calderone e pronte ad avere in organico giovani autistici: Alessio, Beatrice, Giulia, Riccardo, Simone e Simone, i prossimi pizzaioli e camerieri saranno assunti proprio da loro.

"Siamo orgogliosi che dopo l’ingresso di Beatrice a tempo indeterminato altre aziende abbiamo deciso di fare lo stesso - dice Luca Rizzardi, direttore Risorse Umane di Coop Lombardia -. Un percorso analogo porterà all’assunzione definitiva di Lorenzo, che ha affrontato con grande determinazione un periodo di tirocinio e inserimento all’Ipercoop di Baggio". Per Acampora, "sogni che si realizzano".