Il pizzaiolo campano Salvatore Lioniello, star di Tik Tok, apre un nuovo locale a Milano

Milano – Ventesimo posto nella classifica 5 0 Top Pizza Italia 2023, 37esimo nella classifica 50 Top Pizza World 2023, tre spicchi sulla guida del Gambero Rosso, Salvatore Lioniello, 36 anni, pizzaiolo campano, ha aperto il suo secondo locale a Milano, in zona porta Romana.

Aveva svelato la location qualche mese fa un video su Tik Tok. Eh sì, perché lui talentuoso pizzaiolo di successo, in questi anni è diventato anche una star del social con oltre 70.000 follower dove condivide ricette e video dalla sua pizzeria, su Instagram, dove i follower sono più di 170.000, o YouTube, con il canale che supera i 180.000 iscritti.

"Sarà il gemello di Succivo, una cosa straordinaria", aveva raccontato il pizzaiolo. Ora il sogno è diventato realtà, in via Friuli 46. Il design degli interni replica quello originario di Succivo (Caserta), con interventi voluti dallo stesso Lioniello, per rendere l’esperienza milanese ancor più accattivante e coinvolgente. Ovviamente non poteva mancare il forno della pizza “con cappello”, segno distintivo del pizzaiolo, logo con il quale è noto sui social. Anche qui la carta delle pizze è un copia e incolla di quella di Succivo e il segreto per farla così buon è l'impasto, a lunga lievitazione. Ci sono gli antipasti fritti (crocché di patate e frittatina in due varianti), le pizze fritte, quelle tradizionali e quelle "a modo nostro", la categoria della "pizza diversamente napoletana" per cui Lioniello è diventato famoso.

Questa pizza nasce da un pre-impasto (biga) e rispecchia il suo estro artistico nelle pizze. Ma siccome è convinto fermamente che la pizza è "un piatto del popolo", non vuole che venga definita gourmet, nemmeno contemporanea, ma preferisce la definizione di #diversamentenapoletana, che fa riferimento alle sue creazioni culinarie. Tra queste c'è "My Dad" vincitrice del Mondiale 2014 con salsiccia, provola affumicata e parmigiana, il “Sandwich di pizza” che è un irresistibile padellino multicereali con parmigiana, stracciata e un tris di pomodori stracott e "A casa rà nonna", una montanara fritta e asciugata al forno, con il ragù napoletano. E infine non poteva mancare la Ruota di Carro, "Cosacca-Ritorno al passato", dal diametro di 36 cm, dallo spessore sottilissimo e il cornicione alto. Alla domanda "Quale è la formula del successo?”, Lionello risponde: "Un mix di diversi elementi, uno fra tutti, la perseveranza. Solo così sono riuscito a diventare un punto di riferimento nel mondo della pizza e poi per la mia famiglia".