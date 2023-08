Più orti, sport e didattica Ecco la lista dei desideri di chi ama il Parco Nord

di Laura Lana

Un’indagine per raccogliere informazioni, commenti e suggerimenti da un campione di 236 partecipanti. L’ha realizzata l’associazione Amici Parco Nord attraverso una “Lavagna dei desideri“, dove ogni visitatore ha potuto scrivere su un post-it e incollare un proprio pensiero. "Si rileva un grande desiderio di aggregazione e il coinvolgimento di realtà istituzionali, associative e scolastiche per organizzare eventi, percorsi didattici di conoscenza del parco, maggiori spazi ludici fino all’allestimento di una biblioteca aperta a tutti", spiega l’associazione.

Il 20% del campione chiede più attività sportive e la stessa percentuale attività per le scuole, mentre il 16% escursioni e incontri conviviali. "L’indagine è per noi un ulteriore strumento per raccogliere le opinioni dei fruitori – commenta il presidente di Parco Nord Milano Marzio Marzorati –. Uno degli aspetti interessanti emersi è la necessità di partecipare a iniziative sociali. Questo ci fa molto piacere perché significa che viene riconosciuta la capacità dell’ente di fare cultura, una delle nostre mission che intendiamo perseguire e ampliare". Più orti privati (40%), aree ristoro anche in inverno e durante la settimana (13%), aree gioco, un 16% chiede più illuminazione la sera e sul fronte sicurezza maggior presenza della polizia a cavallo. Non manca un 10% che ha ribadito la contrarietà alla vasca di laminazione. "Un altro aspetto sul quale mi voglio soffermare è la richiesta di maggiori servizi attrezzati – continua Marzorati –. Non bisogna dimenticare che questa è un’area protetta la cui gestione si pone l’obiettivo di avvicinare le persone alla corretta fruizione degli ecosistemi naturali e alla conoscenza della biodiversità. Per questo si vuole mantenere la naturalità e cura dei luoghi senza appesantire il parco di servizi e infrastrutture". Infine, una larga maggioranza pone l’accento sul rispetto dei luoghi e sull’esigenza di più cestini e iniziative di pulizia collettiva. "La riduzione dei rifiuti è un tema centrale perché ha un enorme costo che ricade sull’ente e rappresenta un’opportunità di promozione delle pratiche di consumo consapevole, dalla riduzione dei rifiuti all’eliminazione della plastica e dell’usa & getta – conclude Marzorati –. Questa indagine svolta dall’associazione Amici Parco Nord diventerà uno strumento di lavoro per il nostro staff".