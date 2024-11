Pitbull attacca il suo husky e poi lo azzanna

La zuffa tra due cani al parco. Un husky contro un pitbull. Il padrone del primo cerca di dividerli e viene morso dall’altro animale, che quasi gli stacca di netto un dito della mano sinistra. Il trentaduenne azzannato ieri mattina da un molosso è stato ricoverato alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni e sottoposto a un intervento di chirurgia conservativa; l’altro proprietario è scappato con il suo animale senza prestare soccorso al ferito. Tutto è accaduto nei giardini di Villa Scheibler, in zona Vialba, qualche minuto dopo le 11. Stando alle prime informazioni, il trentaduenne è stato aggredito mentre stava tentando di placare il violento confronto tra il suo husky e il pitbull. L’uomo ferito è stato soccorso dai sanitari di Areu in via Val Lagarina e trasportato in ospedale in codice giallo. Del caso si stanno occupando gli agenti della polizia locale, che stanno cercando il padrone del pitbull in fuga.

A proposito di animali, un paio d’ore dopo, i vigili sono intervenuti anche in via Casella, in zona Gallaratese, su richiesta di alcuni residenti che hanno segnalato la presenza di due cani di razza corsa all’interno di un’auto parcheggiata lungo il marciapiedi. Gli agenti hanno contattato i vigili del fuoco, che sono riusciti a far entrare aria all’interno della macchina con un cuneo, senza danneggiare carrozzeria e finestrini. Gli animali, in buone condizioni di salute nonostante la permanenza forzata nell’abitacolo per diverse ore, sono stati riaffidati al proprietario, indagato per abbandono di animali domestici.

