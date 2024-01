Pista ciclopedonale al traguardo. Lavori finiti entro la primavera

Sarà pronta entro primavera la nuova ciclopedonale del lotto di via Manin. "I lavori procedono a ritmo serrato - commenta il sindaco Roberto Di Stefano, durante un sopralluogo -. Una volta completato il cantiere, questa diventerà un’arteria fondamentale per la mobilità dolce. Quando l’intero percorso sarà terminato avrà la funzione di collegare il Parco della Media Valle del Lambro con il Parco della Martesana". La nuova pista sarà lunga 1,1 chilometri, sarà illuminata con un impianto a led e sarà protetta dai cordoli. "Un’opera strategica che favorirà la mobilità sostenibile in massima sicurezza, unendo Sesto e Milano - sottolinea il sindaco -.

Insieme alla realizzazione del Biciplan per collegare Sesto con l’area metropolitana, agli oltre 5 chilometri di ciclovia che stiamo realizzando con i fondi Pnrr e al collegamento tra la ciclabile di viale Gramsci e quella del cavalcavia Buozzi, la ciclopedonale di via Manin è un altro progetto che garantisce vivibilità sul nostro territorio". E sul raccordo viale Monza-Marelli a partire dall’estate sarà costruita una pista a scavalco sul cavalcavia Buozzi verso viale Marelli che si unirà dove finisce la corsia ciclabile di Milano. A metà dicembre sono invece stati avviati i lavori per la realizzazione della ciclabile che collegherà il comando della polizia locale in via Marx e lo studentato di via Mantova con l’università in piazza Montanelli e la fermata del metrò a Sesto Marelli. "Grazie a questo nuovo tratto di ciclabile studenti e cittadini potranno raggiungere da Cascina Gatti la fermata del metrò in sicurezza", conclude l’assessore alla Mobilità Antonio Lamiranda. La.La.