Pista ciclabile al via: lavori per 500mila euro 300mila dalla Regione

Convenzione Regione-Comuni per definire il finanziamento, al via l’operazione pista ciclabile fra Albignano e la frazione Trecella di Pozzuolo Martesana: 500mila euro il costo totale dell’opera: 300mila saranno in carico alla Regione, 200 mila al Comune pozzuolese. L’opera è importante e attesa: permetterà a molti residenti di raggiungere in sicurezza la stazione ferroviaria. Ma la firma sulla convenzione, soprattutto, chiude vecchi conti: il finanziamento regionale alla ciclabile rientra, infatti, nell’accordo di programma fra enti siglato per il quadruplicamento della Milano-Treviglio la bellezza di 25 anni fa. Si arriva al traguardo (così come è stato, mesi fa, per il progetto di riqualificazione della cava Santa Barbara) molti anni dopo, e dopo un lungo tavolo che ha coinvolto la Regione, il Comune e, quale ente "mediatore", il Parco Adda Nord. Il via libera in Giunta regionale è stato su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi di concerto con il collega ai Trasporti e mobilità sostenibile Franco Lucente. "Il finanziamento regionale - così Terzi - consente di dare continuità alla pista ciclabile esistente, completando un collegamento che agevola i cittadini diretti alla stazione ferroviaria".M.A.