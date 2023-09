Piscina Costa Cinisello Balsamo: via ai lavori per 38mila euro

Dopo la riqualificazione complessiva, arrivano ora gli interventi di efficientamento energetico alla piscina Costa. I lavori, del valore di 38mila euro, sono già iniziati e vedranno la sostituzione degli infissi e di altri elementi. La struttura comunale, gestita dalla società sportiva Gsl per 15 anni, era stata inaugurato nell’ottobre 2016 dopo opere di ammodernamento, soprattutto delle aree comuni e degli impianti, oltre alle pavimentazioni, ai rivestimenti e alla creazione della vasca piccola, dedicata ai corsi dei neonati e alla riabilitazione in acqua.

"È in corso un intervento atteso e necessario che si configura come un ulteriore contributo per la valorizzazione di uno dei centri principali della città - hanno commentato il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Scaffidi -. In questo modo si darà un’efficienza ottimale in vista del nuovo anno sportivo". Saranno rimosse tutte le vetrate u-glass esistenti nel locale vasca sui lati Ovest ed Est, saranno posati nuovi davanzali in lamiera di alluminio e i nuovi serramenti dello stesso materiale con vetrocamera di tipo basso emissivo, stratificato, antieffrazione e a controllo solare. Oltre alle vetrate è prevista anche la rimozione della porta della reception e la sostituzione con una nuova in alluminio con le stesse caratteristiche dei serramenti. Dopo un anno e mezzo dall’inaugurazione, sono finiti finalmente i lavori alla piscina De Gregorio di Sesto San Giovanni con il rifacimento della pavimentazione e la conclusione della segnaletica dei nuovi posteggi esterni. Resta ancora da definire, invece, il destino della piscina Olimpia di via Marzabotto, ritornata nelle mani del Comune, ancora in attesa di una riqualificazione. La.La.