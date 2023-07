Pioltello, Coprifuoco al Satellite e in Piazza Garibaldi, Ordinanza Sindaca Cosciotti

Coprifuoco al Satellite e in piazza Garibaldi a Seggiano, giro di vite sulle notti alcoliche nei quartieri difficili a Pioltello, la sindaca Ivonne Cosciotti firma l’ordinanza: dal 14 luglio esercizi chiusi alle 21 nel weekend, venerdì, sabato e domenica. Divieto in vigore per tutte le attività commerciali nelle due aree fino al 17 settembre. "Parliamo di zone difficili, dove la sera d’estate la gente beve - spiega la prima cittadina – e dove più volte siamo intervenuti in maniera pesante. Così per tutelare il benessere di tutti e perché ci sia un utilizzo più corretto degli spazi pubblici, abbiamo deciso di ridurre l’orario di apertura". La misura ha l’obiettivo "di garantire la sicurezza di tutti e mantenere il decoro urbano, arginando e mettendo un freno all’ubriachezza molesta che sfocia in schiamazzi e liti, abbandono di bottiglie, spesso rotte e pericolose: tutte situazioni che minano la convivenza fra residenti". Nonostante gli interventi delle forze dell’ordine "è necessario un provvedimento di questo tipo". Solo venerdì si è consumata l’ultima pesante rissa in piazza Garibaldi, finita con due feriti all’ospedale. Venti persone, tutti stranieri secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sono affrontate a suon di calci e pugni, fino a quando non è spuntato un coltello con il quale sono stati colpiti un 43enne e un 29enne. Quattro denunce, il bilancio della zuffa, che si sommano alla decina di fine 2022 per un paio di episodi simili. Con il nuovo intervento l’Amministrazione prova "ad andare alla radice del problema". Lo scopo è prevenire, come deterrente anche pesanti sanzioni previste dall’ordinanza: fino a 5mila euro di multa (minimo 500) per i titolari-trasgressori e chiusura dell’attività. Regole valide anche per distributori automatici e ambulanti nelle vie Tiepolo, Cilea, Bellini, Mozart, Leoncavallo, Wagner, Puccini, Bizet, Monteverdi e Cimarosa, comprese i giardini all’interno del Satellite e, naturalmente, in piazza Garibaldi.

Barbara Calderola