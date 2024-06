Pioggia e mancata manutenzione. Allagati teatro e centro anziani

La città va sott’acqua ancora una volta, non per i fiumi che straripano ma per i tetti degli edifici pubblici ridotti a colabrodo. Le immagini del cinema teatro Eduardo hanno lasciato di sasso il direttore Antonio Ricchiuti: completamente allagato tutto il complesso, la sala principale, quelle laterali e gli uffici. Sul posto sono dovuti intervenire gli uomini della protezione civile. Gli acquazzoni violenti della scorsa notte hanno nuovamente messo in ginocchio la città provocando danni che si aggiungono a quelli del recente passato. "Come era prevedibile piove negli edifici comunali e anche nel centro anziani – spiega la consigliera Emanela Pagliara –. Nell’ultimo seduta avevamo presentato un’interpellanza per i nostri anziani che non sono adeguatamente tutelati nella sede principale a loro dedicata. Ho chiesto un intervento celere poiché l’edificio necessita di manutenzioni e sono presenti infiltrazioni nei muri che insieme ad altre problematiche non rendono più il posto tranquillo e sicuro, Nulla è stato fatto".

La polemica sugli interventi ordinari e straordinari per gli edifici pubblici va avanti da molto tempo e riesplode in occasione degli acquazzoni, che in questi mesi non sono mancati. Piove anche nelle scuole sede delle prossime elezioni europee. Ma se gli allagamenti sono costanti a causa dell’imperversare del maltempo, grave è anche la mancanza di pulizia: le plafoniere esterne di alcuni edifici scolastici sono talmente sporche ricoperte di polvere, fogliame e insetti da rendere fioca la luce. La pioggia ha provocato anche allagamento lungo la provinciale Vigentina, in particolare all’altezza della rotatoria della casa cantoniera dove si è formata nella mattinata una “laguna“: l’acqua arrivava a lambire le portiere.Massimiliano Saggese