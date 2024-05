Pioggia di investimenti Pnrr. In arrivo otto milioni di euro per rinnovare l’ospedale di Melzo

Otto milioni e trecentomila euro di investimenti da Regione Lombardia e Pnrr sull’ospedale Santa Maria delle Stelle, finanzieranno l’ampliamento del pronto soccorso, il rifacimento di tecnologie e impiantistica, nuovi posti di terapia intensiva e l’atteso restyling strutturale del reparto psichiatrico chiuso ormai da più di tre anni. Notizia e lista degli interventi arrivano da Asst, "l’obiettivo è rendere il nosocomio di Melzo sempre più confortevole, sostenibile e moderno". Le cifre. Un milione e 157mila euro saranno destinati all’ampliamento del pronto soccorso, reparto sensibile da anni in attesa di restyling strutturale. Un milione e 439mila sono invece riservati a cinque nuovi posti letto di terapia intensiva, che troveranno collocazione in locali rinnovati al quarto piano. Ancora: il piano prevede l’investimento di un milione di euro per l’adeguamento antincendio dell’intera struttura e 3 milioni, punta di diamante in elenco, per il padiglione del servizio psichiatrico. L’imperativo riaprire in sicurezza, ma il più presto possibile. L’accesso di pazienti psichiatrici al pronto soccorso è in impennata, e la chiusura del reparto melzese grava su Melegnano e sugli stessi ospedali del capoluogo. Infine un milione e seicentomila euro saranno destinati all’ammodernamento dell’impiantistica, lavori già iniziati e che saranno ultimati entro la fine del 2026. "Continuano inoltre - così lo staff della direttrice generale Roberta Labanca - i lavori di rimessa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici colpiti dalla tromba d’aria del luglio scorso, che, per quanto concerne l’ospedale, aveva provocato danni per oltre 400mila euro".

Non solo muri, nella lista "della spesa" anche tecnologie. Entro la fine del 2024 è prevista l’installazione di una nuova Risonanza magnetica e sempre fondi Pnrr finanzieranno apparecchiature per la Terapia intensiva. "Strumentazione all’avanguardia che permetterà al personale sanitario di lavorare al meglio e ai nostri pazienti di ricevere esami e interventi più rapidi e precisi".