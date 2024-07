Pieve Emanuele, camion in fiamme in via Fizzonasco: paura dopo un boato

Pieve Emanuele (Milano), 26 luglio 2024 - Traffico momentaneamente bloccato in via Buozzi poco dopo l’incrocio per il campis di Humanitas. Un camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha preso fuoco e al momento sono in corso le operazioni di spegnimento per riportare la situazione alla normalità il prima possibile.

Non ci sono feriti né altri mezzi coinvolti. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e un'ambulanza della croce rossa in supporto alle operazioni.

Il traffico viene deviato, in direzione Rozzano, su via Montalcini. Chi arriva da Rozzano viene deviato verso via Sardegna e da qui in via Montalcini