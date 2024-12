Piazzetta San Calimero. Da Alda Merini a Volonté nel borgo in centro città

Ci sono i volti di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Luchino Visconti. E poi quelli di Alda Merini, Franca Rame, Gian Maria Volonté. In tutto tredici personaggi della cultura e dello spettacolo - tutti milanesi - ritratti dal collettivo Orticanoodles su un lungo muro in piazzetta San Calimero. Quest’angolo di città nascosto dietro corso di Porta Romana prende il nome dalla basilica paleocristiana che sorge di fianco a un murale con scritte in stile gotico.

Sembra un piccolo borgo, con una bottega dei sapori e due caffetterie con dehors: "Prima era una strada trafficata e inquinata - racconta Isabella Mazzola, che abita in zona -. L’hanno pedonalizzata vent’anni fa e ora c’è molto movimento". L’utenza in parte arriva da fuori quartiere o fuori città, perché la piazza si trova vicino ad alcuni ospedali - come il Gaetano Pini - e alla sede della Statale. "Qui c’è tanta vita - aggiunge Carla Betti, residente nel quartiere - Però le aiuole sono poche e su un tratto di muro ci sono tag e graffitti molto brutti". Tutt’altro, insomma, rispetto alla street art degli Orticanoodles.