Piazzale Lotto, in sei accerchiano e rapinano 32enne alla fermata del filobus

Milano, 27 maggio 2023 – Aggressione la notte scorsa a Milano in piazzale Lotto. Intorno all’1,40 un uomo di 32 anni, marocchino, è stato accerchiato da sei individui appena sceso dal filobus 90. Gli aggressori lo hanno spintonato e preso a calci e pugni, poi gli hanno preso il portafogli con dentro 800 euro in contanti, e sono fuggiti.

Il 32enne non è riuscito a fornire alcuna descrizione dei suoi aggressori. Soccorso da personale del 118, l’uomo è stato portato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Nell’aggressione ha riportato ferite al volto ma le sue condizioni non sono gravi.