Milano, che spettacolo piazza Po: “Zona promossa a pieni voti, ma qualche rifiuto di troppo”

Milano – Un angolo vivibile di Milano. Il verde c’è, la sicurezza non è un’emergenza, il contesto è un bel quartiere ben abitato. Questo il quadro dipinto dal signor Antonio, che vive in via Ischia con la compagna e la figlia dal 2012. “Cercavamo una casetta con giardinetto e balcone – racconta –: non pensavamo di riuscire a trovare una soluzione così buona. E invece...qui mi trovo a meraviglia e il quartiere è verde, ci sono svariati giardinetti magari piccoli ma dimensione di famigliola”.

Via Dezza, piazza Po, piazza Irnerio, Washington. Ordine e bellezza. “L’unico svantaggio è la situazione drammatica delle zanzare estive – sorride – anche se altrove non è diverso”. Zona promossa a pieni voti. O quasi.

“Unico problema in piazza Po vedo qualche rifiuto di troppo, magari tirato fuori dalle cornacchie. Su questo, sì, servirebbe un filo di attenzione in più”. Per il resto, “qui la mia famiglia si trova benissimo”. Sembra di essere in Gran Bretagna, tra queste casette di inizio ’900, costruite per dare un tetto ai ferrovieri che guidavano i gamba de legn con stazione in piazza Piemonte. Case poi riscattate dai lavoratori in pensione e rivendute dai figli. “I nuovi residenti le hanno ristrutturate. Ed eccoci qui...”.