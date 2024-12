Strage di piazza Fontana 55 anni dopo, Mattarella: “Prova terribile, Milano fu baluardo”. La Russa: “Impronta neofascista”

Milano – Dopo 55 anni dalla strage di piazza Fontana nella politica sembra esserci, finalmente, una visione comune. Cioè quella di un gravissimo attentato di matrice neofascista. Quel 12 dicembre 1969 una bomba esplose all’interno della Banca nazionale dell’Agricoltura di Milano, situata appunto in piazza Fontana, causando 17 morti e 88 feriti. La gravità di quell’attacco alla democrazia fu inattesa e, come ha ricordato oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rappresentò una “prova terribile” per il popolo italiano. Quella strage diede inizio agli Anni di Piombo, cioè quella stagione di terrorismo interno che finirà solo a metà degli anni Ottanta. Come ogni anno, i familiari delle vittime chiedono a un giovane di parlare durante la commemorazione nel luogo della tragedia: oggi toccherà alla ventiseienne Chiara Sensini, originaria di Spoleto.

“Fu innanzitutto l’unità in difesa dei valori costituzionali a sconfiggere gli eversori e a consentire la ripresa del cammino di crescita civile e sociale”, ha dichiarato Mattarella. “Milano fu baluardo e tutto il Paese seppe unirsi. Preziosa eredità e, al tempo stesso, lezione permanente giacché non era scontato”. Dopo l’attentato, seguirono diversi tentativi “di depistaggio e di offuscamento” della verità anche da parte di sezioni deviate dello Stato, nell’ottica di quella che viene definita “strategia della tensione”, cioè un insieme di tattiche usate per destabilizzare il Paese attraverso atti di violenza collettiva allo scopo di giustificare misure repressive.

Nel corso degli anni, la ricerca dei responsabili è stata lunga e difficile. La Corte d’Assise di Catanzaro del 1979 condannò gli esponenti dell’organizzazione neofascista Ordine Nuovo Franco Freda e Giovanni Ventura per la strage, nonché agenti e collaboratori del Sid (l’ex servizio segreto italiano) per i depistaggi. “Verità e democrazia – ha detto il capo dello Stato – hanno un legame etico inscindibile. Aver ricostruito la propria storia, anche laddove essa è più dolorosa, à stata condizione per trasmettere il testimone alle generazioni più giovani, a cui tocca ora proseguire il percorso di civiltà aperto dai nostri padri nella lotta di Liberazione e nella Costituzione”.

Al ricordo di Mattarella si è unito anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha ricorcato come il “percorso giudiziario ha evidenziato l’impronta neofascista. Fu un atto terribile, che lasciò una ferita indelebile in un periodo buio e di forte tensione per la nostra Nazione, superato solo grazie al senso di coesione e alla volontà di ricerca della verità”.

Giuseppe Pinelli è considerato, da alcuni, la diciottesima vittima di Piazza Fontana. La sua morte è uno dei grandi misteri italiani. L’uomo fu una delle circa 150 persone fermate a seguito dell’attentato a causa dei suoi legami col mondo anarchico. Venne trattenuto in questura e sottoposto a un durissimo interrogatorio, che si protrasse oltre le 48 ore di fermo previste senza l’autorizzazione di un magistrato. Durante il terzo giorno, Pinelli precipitò dal quarto piano dell’edificio e morì in circostanze mai chiarite.

L’allora questore Marcello Guida dichiarò, in conferenza stampa, che si era suicidato: versione che avrebbe in parte confermato un’implicazione di Pinelli nella strage. Ma i suoi compagni affermarono, e continuarono a farlo negli anni a venire, che venne gettato giù dalla finestra dagli agenti di polizia.

Un’inchiesta sulla morte, svolta anche su pressione della vedova Pinelli, si concluse nell’ottobre 1975 e attribuì la morte del ferroviere a un malore. Per i giudici, lo stress degli interrogatori, le troppe sigarette a stomaco vuoto, assieme al freddo che proveniva dalla finestra aperta avrebbero causato un malore e Pinelli, invece di accasciarsi come nel caso di un collasso, avrebbe subito “un’alterazione del centro di equilibrio”, che causò la caduta. Nessuna imputazione venne formulata, né per omicidio colposo né per abuso d'ufficio (nonostante fosse stato trattenuto anche dopo la scadenza del fermo) né per falso ideologico (per aver dichiarato che si era suicidato).