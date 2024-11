PianoinBilico. La cultura nei quartieri

Oliva

Associazione Culturale PianoinBilico ha inaugurato un nuovo progetto nelle Anime Nascoste di Milano, ovvero in alcuni spazi non convenzionali e librerie indipendenti di Milano. Dopo il successo raccolto nelle precedenti edizioni, sostenute anche dal Ministero della Cultura, dal 2 novembre al 21 dicembre torna “Anteprime… e non solo!“, una serie di appuntamenti culturali in diversi quartieri, per creare un’atmosfera intima con il pubblico. Si tratta di un progetto che unisce teatro e narrazione, classico e contemporaneo per dare al pubblico un giusto connubio di storia e attualità. Gli appuntamenti avranno la modalità della lettura interpretata con musica dal vivo: ogni evento vedrà la partecipazione di una o due attrici e un musicista, creando così un’esperienza immersiva e coinvolgente. Non i soliti reading, ma vere e proprie mise en espace, dove la parola prende corpo e vita grazie alla tecnica e alla dedizione delle attrici che la incarneranno. Ogni serata avrà un tema specifico (Immigrazione, Adolescenza, Resistenza, Anzianità, Femminile, Trasformazione, Maternità, Natale) che porterà alla creazione di un dialogo tra testi di autori classici della letteratura mondiale (da Omero a Gabriel Garcìa Márquez, passando per Moravia, Italo Calvino, Charles Dickens e Virginia Woolf) e testi di autori contemporanei come Matteo Bussola, Chiara Valerio, Ippolito Chiarello. Il prossimo appuntamento sarà sabato 9 novembre alle 19.30 e alle 21 alla Libreria NOI in Via delle Leghe 18, con una serata all’insegna dell’Adolescenza. Tiziana Francesca Vaccaro interpreterà passi tratti da “La neve in fondo al mare“ di Matteo Bussola e Paola Albini le farà da contrappunto classico con alcune memorabili pagine di “Agostino“ Moravia. Fragilità adolescenziali a confronto, tra turbamenti legati alla propria identità e scoperta della propria sessualità. Insieme alle due attrici, il musicista Michele Fagnani. La rassegna continua fino a Natale con tanti eventi, animati dalla grande energia creativa di Silvia Giulia Mendola, direttrice artistica di PianoinBilico.

Info: pianoinbilico@gmail.com Tei. 3497085598