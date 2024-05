Perseguita i familiari. Arrestato tossicomane

Li vessava, li picchiava, addirittura li chiudeva in casa, senza avere riguardo neanche per la sorella disabile. Tutto per recuperare i soldi necessari a comprarsi le dosi di droga. Giovedì in tarda serata l’incubo di una famiglia di Sesto San Giovanni si è finalmente concluso con l’arresto del figlio di 39 anni da parte della polizia di Stato. La squadra volante del commissariato era intervenuta già più volte in soli due giorni, allertata dai vicini di casa che continuavano a sentire urla e pianti.

A un certo punto il padre aveva anche provato a cacciare il figlio di casa, senza però riuscirci. Il copione era così ricominciato da capo fino all’arrivo dei poliziotti che hanno arrestato l’uomo, portandolo al carcere di Monza. Classe 1985, tossicodipendente, da tempo era diventato violento, sia fisicamente che psicologicamente, nei confronti dei due genitori anziani e della sorella, disabile al cento per cento. Giovedì, con l’inganno, era riuscito a farsi aprire dalla madre, dopo che il padre lo aveva mandato via dall’appartamento, facendosi restituire le chiavi. Una volta rientrato, il 39enne è esploso. Sono ricominciate le solite richieste di soldi e, con le vessazioni, anche le violenze. L’uomo aveva chiuso in casa la famiglia e aveva costretto tutti i membri a consegnargli i cellulari, così da impedir loro di chiedere aiuto alle forze dell’ordine o ad altri familiari. Aveva poi preso dalla cucina un coltello e lo aveva usato per minacciare la sorella, sempre con l’obiettivo di ottenere i soldi per acquistare le dosi di stupefacenti. Quando la squadra volante del commissariato di Sesto San Giovanni è arrivata nella casa di famiglia, si è trovata davanti la scena violenta e prevaricatrice che madre e padre avevano ormai vissuto diverse volte: il figlio tossicodipendente si era scagliato per l’ennesima volta contro i genitori e la sorella. Dopo l’ultimo intervento degli agenti sestesi, giovedì in tarda serata le due donne sono state portate in ospedale, dove hanno avuto bisogno di cure mediche per le violenze subite. Per il 39enne sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e ora si trova al carcere di Monza a disposizione dell’autorità giudiziaria.