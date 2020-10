di Roberta Rampini

Oltre 700 firme raccolte in sole sette ore per chiedere che vengano nominati nuovi medici di base a Pero. La petizione promossa dal comitato medici per Cerchiate è stata inviata a Regione Lombardia, Ats, Asst Rhodense e Comune: "Ora ci aspettiamo che le istituzioni si facciano parte diligente, ognuna per le proprie competenze e responsabilità, per rispondere con i fatti alle urgenti richieste dei cittadini rimasti senza medico", spiega Patrizia Vilardo, portavoce del Comitato. La situazione è critica nelle frazioni di Cerchiate e Cerchiarello, dopo che due medici hanno cessato l’attività quest’anno e non sono stati sostituiti. Attualmente è attivo solo il medico Pasquale Piarulli e a Pero non è disponibile nessun altro medico in quanto tutti hanno già raggiunto i massimali previsti dalle normative.

"La raccolta di firme è stata un successo di partecipazione popolare, ancor più importante considerato che si è concretizzata in questi giorni di grave crisi dovuta all’aumento dei contagi - continua il comitato -. Questo ci dà la misura di quanto la problematica sia sentita dai cittadini che sentono l’esigenza di una medicina territoriale vicina alle loro esigenze e che possa assisterli in questa situazione, in particolare gli anziani che non possono spostarsi".