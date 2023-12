Perde due falangi mentre sgancia bilico

La mano incastrata in un bilico mentre cerca di sganciare un carico, operaio perde due falangi. Lievemente ferito anche un collega, che era al lavoro con lui e ha cercato di aiutarlo. È avvenuto ieri mattina all’interno del polo logistico Rialto di Basiano, in via Alfieri, che rifornisce molti centri di grande distribuzione, fra questi il Gigante. E che esattamente tre mesi fa era stato teatro di un terribile infortunio, costato la vita al 51enne Boris Aru, responsabile logistico di un consorzio di imprese travolto e ucciso da una motrice in manovra sul piazzale del magazzino. La dinamica di quanto accaduto ieri mattina nello stabilimento è ancora in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Basiano Masate e dei funzionari Ats, a lungo sul posto con i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione i due addetti, uno di nazionalità italiana l’altro di origine egiziana, erano impegnati in normali operazioni di carico quando il meccanismo di un carrello elevatore di un bilico “transpellet“ si è bloccato. Mentre cercava di ovviare al problema, l’operaio italiano è rimasto incastrato con una mano. Liberato dalla morsa è stato subito soccorso e poi condotto in ospedale a Vimercate in codice giallo. Le sue condizioni sono discrete, ma gli sono state amputate due falangi della mano destra. Meno gravi le ferite riportate dal collega, a sua volta medicato in pronto soccorso. Sul posto sono rimaste a lungo le forze dell’ordine, un’inchiesta è aperta, si attendono le risultanze dei rilievi e i referti ospedalieri. Monica Autunno