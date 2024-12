Percorso ridotto, più passaggi e un treno per Milano ogni 15 minuti

Ridimensionata nel percorso ma potenziata nei passaggi. L’orario invernale di Trenord, in vigore da oggi, porta in dote alcune novità anche riguardo alla linea S12, il cui percorso risulta ridotto alla sola tratta Melegnano-Milano Bovisa, rispetto al precedente tracciato che faceva capolinea a Cormano-Cusano; in compenso, c’è un potenziamento delle corse, con un passaggio dei treni ogni mezz’ora sia nella tratta di andata che in quella di ritorno. Se si considera che le corse della S12 sono intervallate a quelle della S1 Saronno-Lodi, a loro volta cadenzate ogni 30 minuti in entrambe le direzioni di marcia, da oggi i viaggiatori del Sud-Est Milanese avranno a disposizione un treno ogni 15 minuti per i collegamenti da e verso Milano.

Un aspetto di certo positivo, ma dopo un altro anno, il 2024, punteggiato di ritardi e cancellazioni, i pendolari chiedono che vengano migliorate anche la puntualità e l’efficienza del servizio. Le criticità vissute dagli utenti delle linee Trenord, Rfi e Fnm sono state illustrate anche di recente, da una delegazione del Comitato viaggiatori del Sud Milano e del Lodigiano, alla Città Metropolitana di Milano. "Serve un importante investimento economico sul trasporto pubblico da parte del Governo e della Regione - hanno commentato in quell’occasione i consiglieri metropolitani Marco Griguolo e Daniela Caputo -. Ci attiveremo per ascoltare altri Comitati, così da fare sintesi e richiedere una concertazione tra Comuni, Province e Regione". Con l’entrata in vigore dell’orario invernale di Trenord, l’offerta giornaliera sulle linee regionali e suburbane sale da 2270 a 2330 corse. Intanto, le prime linee "S" sono arrivate a festeggiare 20 anni di servizio. "Il sistema suburbano - ha evidenziato l’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente, intervenuto a un incontro sul tema - è fondamentale per collegare Milano all’hinterland e a tutte le provincie lombarde. Ogni giorno in Lombardia vi sono 750mila viaggiatori che prendono il treno, di questi 330mila usano le linee S. Ma non possiamo accontentarci. Regione Lombardia ha in corso un protocollo d’intesa con Rfi per 14 miliardi di euro di interventi che dovranno trasformare l’intera rete. E ancora, stiamo rivoluzionando l’intera flotta, con 1,4 miliardi di investimento per 214 nuovi treni".

A.Z.